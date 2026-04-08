Открыта продажа билетов на фестиваль «Театральный поезд» в Красноярске

На сцене Красноярского драматического театра им А. С. Пушкина покажут «Мастера и Маргариту» Хакасского национального драматического театра имени А. М. Топанова, «Северных птиц» Иркутского областного музыкального театра и «Подарок судьбы» Драматического театра г. Братска. На сцене СГИИ имени Дмитрия Хворостовского покажут спектакль «Абахай Пахта» Хакасского национального драматического театра имени А. М. Топанова. Также показы пройдут в Доме актера и Музыкальном театре.