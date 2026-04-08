Открыта продажа билетов на фестиваль «Театральный поезд» в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярск станет частью Всероссийского проекта «Театральный поезд».
Открыта продажа билетов на спектакли Всероссийского проекта «Театральный поезд». В каждом городе-остановке поезда предусмотрено проведение двухдневного театрального фестиваля, включающего спектакли, образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи, объединенные одной идеей: показать многообразие театральной России. Проект реализуется в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей. В марафоне примут участие 44 города России.
В Красноярске артисты «Театрального поезда» выступят 2 и 3 июня.
На сцене Красноярского драматического театра им А. С. Пушкина покажут «Мастера и Маргариту» Хакасского национального драматического театра имени А. М. Топанова, «Северных птиц» Иркутского областного музыкального театра и «Подарок судьбы» Драматического театра г. Братска. На сцене СГИИ имени Дмитрия Хворостовского покажут спектакль «Абахай Пахта» Хакасского национального драматического театра имени А. М. Топанова. Также показы пройдут в Доме актера и Музыкальном театре.
