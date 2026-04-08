В Хабаровске грузовикам временно запретили ездить по городским дорогам

В Хабаровске ввели временный запрет на проезд тяжеловесных грузовиков по местным дорогам. Об этом сообщила Госавтоинспекция края.
Ограничение связано с сильным износом дорожного покрытия. Из-за переувлажнения грунта в зимний период дороги стали хуже выдерживать нагрузку, а постоянное движение тяжёлых машин только ускоряет их разрушение.
Запрет касается всех грузовиков, которые перевозят тяжёлые грузы. Ограничение будет действовать до 30 апреля включительно.
Водителей просят заранее планировать маршруты и пользоваться объездными дорогами, чтобы не создавать дополнительных проблем на городских улицах.