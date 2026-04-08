Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске грузовикам временно запретили ездить по городским дорогам

Из-за переувлажнения грунта в зимний период дороги стали хуже выдерживать нагрузку, а постоянное движение тяжёлых машин только ускоряет их разрушение.

В Хабаровске ввели временный запрет на проезд тяжеловесных грузовиков по местным дорогам. Об этом сообщила Госавтоинспекция края.

Ограничение связано с сильным износом дорожного покрытия. Из-за переувлажнения грунта в зимний период дороги стали хуже выдерживать нагрузку, а постоянное движение тяжёлых машин только ускоряет их разрушение.

Запрет касается всех грузовиков, которые перевозят тяжёлые грузы. Ограничение будет действовать до 30 апреля включительно.

Водителей просят заранее планировать маршруты и пользоваться объездными дорогами, чтобы не создавать дополнительных проблем на городских улицах.