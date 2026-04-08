Израиль и ОАЭ отражают ракетную атаку на фоне слов Трампа о перемирии

Силы ПВО и ПРО Израиля отражают атаки со стороны Ирана в ночь на среду 8 апреля. Об этом информировала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Сообщалось, что в течение часа зафиксировано два пуска ракет из Ирана, воздушная тревога была объявлена в ряде населённых пунктов в центральной части страны, в том числе и в Тель-Авиве.