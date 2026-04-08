Израиль и ОАЭ отражают ракетную атаку на фоне слов Трампа о перемирии

Силы ПВО и ПРО Израиля отражают атаки со стороны Ирана в ночь на среду 8 апреля. Об этом информировала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Сообщалось, что в течение часа зафиксировано два пуска ракет из Ирана, воздушная тревога была объявлена в ряде населённых пунктов в центральной части страны, в том числе и в Тель-Авиве.
Позже появилась информация о взрывах неподалеку от Тель-Авива, при этом не сообщалось ни о падении ракет, ни о жертвах либо разрушениях. Предположительно, речь идёт о срабатывании систем ПВО.
В то же время силы ПВО Объединённых Арабских Эмиратов отражают атаку БПЛА и ракет, информирует РИА Новости.
Накануне президент США Дональд Трамп информировал, что Иран согласен гарантировать безопасность в Ормузском проливе. Как указал американский глава, решение в отношении пролива является частью договоренности о двустороннем прекращении огня с иранской стороной. Трамп подчеркнул, что соглашение о прекращении огня должны будут соблюдать все стороны конфликта, в том числе Израиль.
