Билайн запустил возврат денег за связь без объяснения причин

Если абонентская плата списывается посуточно — возвращается стоимость суток. Если оплата внесена сразу за месяц, клиенту начисляется 1/30 от месячной стоимости. Средства зачисляются на бонусный баланс, срок их действия не ограничен — их можно использовать для оплаты абонентской платы по подписке. Воспользоваться функцией можно до 50 раз в течение года, но не чаще одного раза в сутки.