Собственнику сельхозземель в Приморье вынесено предостережение за пал травы

Россельхознадзор Приморья вынес предостережение собственнику земельного участка за неиспользование земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению, что привело к возгоранию и выгоранию участка, сообщила пресс-служба ведомства.
«Выездное обследование сельхозугодий общей площадью 4,2 га, расположенных около села Новоникольск Уссурийского городского округа, было проведено государственным инспектором Управления Россельхознадзора 12 марта. В ходе осмотра участка на всей его площади обнаружены следы прошедшего пала», — говорится в сообщении.
Согласно закону, собственники и арендаторы обязаны поддерживать сельхозугодья в надлежащем состоянии и соблюдать требования пожарной безопасности. В связи с нарушением владельцу участка официально разъяснили недопустимость подобных действий.
Специалисты подчёркивают, что весенние палы сухой травы крайне опасны. Огонь при ветре быстро выходит из-под контроля и может уничтожить не только растительность, но и дома, постройки, леса.
По данным синоптиков, обстановка в крае улучшилась — после дождей по всему Приморью установлен первый (низкий) класс пожарной опасности.
Отмечается, что с начала года Россельхознадзор проверил в регионе 72 участка общей площадью более 13 тысяч га. Нарушения выявлены на 10,3 тысячах га, в том числе следы палов — на 1,2 тысяче га.
