Синоптик Макарова: в Москве в ночь на 9 апреля выпадет снег

Высота снежного покрова составит до 1 см.

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Снежный покров в размере 1 см образуется в московском регионе в ночь на четверг, днем он растает. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Снежный покров может ночью образоваться — один сантиметр дают в ночь на 9-е число. Но днем он растает», — сказала Макарова.

Она отметила, что ночная температура в Москве будет около нуля, а днем сохранятся положительные показатели — около 2−4 градусов. Ночью ранее на юго-западе Москвы будет минус, но о формировании снежного покрова речь все равно не идет. При этом местами прогнозируется гололедица в утренние часы.