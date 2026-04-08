Mehr: жители Тегерана вышли на улицы «праздновать поражение США»

Жители Тегерана вышли на улицы для празднования «поражения США и Израиля» после заявления американского лидера Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня с Ираном, сообщило иранское агентство Mehr.
Согласно опубликованным кадрам, на центральной улице Вали-Аср наблюдается большой поток автомобилей, на которых закреплены государственные флаги республики. Некоторые люди ходят вдоль дорог, размахивая штандартами под музыку.
Напомним, ранее Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что исламская республика якобы победила в войне с Соединёнными Штатами, которые приняли план Тегерана из 10 пунктов. Представители этого органа уточнили, что среди выдвинутых требований есть условие о том, что контроль над Ормузским проливом сохраняется за иранской стороной.
Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванного представителя американской администрации проинформировала, что войска Соединённых Штатов приостановили нанесение ударов по территории Ирана в рамках соблюдения объявленного режима прекращения огня.
Портал Axios, в свою очередь, написал, что первый раунд переговоров между США и Ираном должен состояться 10 апреля в пакистанской столице Исламабаде.