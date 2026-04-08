Вернуть проверки автошкол и ввести систему их рейтингов планируют в Казахстане

Полицейские ВКО планируют сократить количество аварий и проверить автошколы
По информации телеканала, полицейские Восточно-Казахстанской области (ВКО) намерены сократить количество аварий на дорогах и обеспечить законность процесса получения водительских прав посредством проверок автошкол.
В регионе планируется проверить деятельность местных автошкол и составить рейтинг лучших курсов подготовки водителей. Для этого будет подсчитано число аварийных ситуаций и ДТП, совершённых выпускниками автошкол.
«В мажилисе, то есть в центральном аппарате нашего госоргана, разработан законопроект по изменению закона о дорожном движении, где рассматривается вопрос о возобновлении проверок автошкол, в том числе введения рейтинга данных учебных организаций. Здесь будет оценено два критерия — это по сдаче экзаменов, то есть кто-то с первого, со второго раза сдаёт, и аналогично по участию в ДТП курсантами указанных организаций», — рассказал заместитель начальника управления административной полиции ДП ВКО Игорь Клишин.
Строгие меры считают оправданными, поскольку аварийность на дорогах страны неуклонно растёт. В прошлом году число аварий в республике выросло на 14% и достигло 36 тысяч. При этом в Усть-Каменогорске ДТП зачастую случаются из-за плохих дорог, говорят автоэксперты.
Специалисты уверены, что усиленный контроль за автошколами вряд ли серьёзно исправит печальную статистику аварийности. «Это очень сложная статистика, во-первых, зависящая не от автошкол конкретно. По статистике большая часть ДТП происходит именно из-за некачественного состояния дорог либо плохо обустроенных», — пояснил директор автошколы Евгений Черныш.