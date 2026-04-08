Вернуть проверки автошкол и ввести систему их рейтингов планируют в Казахстане

«В мажилисе, то есть в центральном аппарате нашего госоргана, разработан законопроект по изменению закона о дорожном движении, где рассматривается вопрос о возобновлении проверок автошкол, в том числе введения рейтинга данных учебных организаций. Здесь будет оценено два критерия — это по сдаче экзаменов, то есть кто-то с первого, со второго раза сдаёт, и аналогично по участию в ДТП курсантами указанных организаций», — рассказал заместитель начальника управления административной полиции ДП ВКО Игорь Клишин.