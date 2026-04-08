Демешин помог обеспечить лекарствами отдалённый район Хабаровского края

В районе имени Полины Осипенко удалось полностью закрыть вопрос с дефицитом лекарств в аптеке. Об этом доложил глава района Евгений Гончаров на заседании президиума правительства края, сообщил в своём MAX-канале губернатор Дмитрий Демешин.
Напомним, на нехватку препаратов в коммерческих аптеках местные жители жаловались губернатору лично во время его рабочей поездки в муниципалитет. Вопрос прозвучал и на «Прямой линии» 24 марта. Глава края не остался в стороне и поручил минздраву оперативно принять меры.
«Сразу после эфира мы дополнительно поставили препараты на 300 тысяч рублей в оптовых ценах, пересмотрели маркетинговую политику, еженедельно довозятся лекарства на 100 тысяч рублей. Сейчас в наличии 28 групп препаратов из 118 наименований», — сообщил министр здравоохранения Станислав Мальцев.
Дмитрий Демешин отметил, что работа по решению других проблем района Полины Осипенко и соседних муниципалитетов продолжается. В частности, Комсомольская межрайонная больница начала регулярно направлять в район врачей узких специальностей. В 2025 году по нацпроекту «Здравоохранение» отремонтировали вентиляцию в районной больнице и построили новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Оглонги.
«По моему поручению увеличено количество авиарейсов в поселок Херпучи. Готовится запуск вертолётного сообщения между селами района и Комсомольском-на-Амуре», — сказал губернатор.
Этим летом район отметит своё 100-летие. Дмитрий Демешин пообещал обязательно приехать на юбилей и лично поздравить жителей.