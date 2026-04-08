Демешин помог обеспечить лекарствами отдалённый район Хабаровского края

Дмитрий Демешин отметил, что работа по решению других проблем района Полины Осипенко и соседних муниципалитетов продолжается. В частности, Комсомольская межрайонная больница начала регулярно направлять в район врачей узких специальностей. В 2025 году по нацпроекту «Здравоохранение» отремонтировали вентиляцию в районной больнице и построили новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Оглонги.