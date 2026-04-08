В Орске гребень дамбы намерены поднять на 2−4 м

Согласно предложенным проектным решениям, предварительная стоимость работ по реконструкции дамб составляет около 14,9 млрд рублей. Ранее ТАСС сообщал, что губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев доложил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным о необходимости работ по укреплению дамбы в Орске длиной 25 км с оценочной стоимостью в 28,2 млрд рублей. Как уточнили в пресс-службе Минприроды региона, имелась в виду ориентировочная стоимость работ на дамбе, двух мостах и финансирование проектно-изыскательских работ по всем объектам гидротехнического сооружения.