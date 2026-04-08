В Орске гребень дамбы намерены поднять на 2−4 м

ОРЕНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Защитная дамба в Орске Оренбургской области, частично разрушенная паводком 2024 года и затем восстановленная, нуждается в реконструкции для защиты города от затоплений в будущем. Об этом в ответе на запрос ТАСС сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Андрей Вязиков.
«Среди предложенных инженерных решений: поднятие отметки гребня дамб на 2−4 м, устройство железобетонного парапета на гребне дамб, удаление на некоторых участках разуплотненных и водопроницаемых грунтов с заменой их на суглинистые грунты, устройство шпунтовой стенки на участках со слабыми грунтами и так далее», — сказано в ответе на запрос агентства.
Как объяснили в министерстве, одновременно с проектированием аварийно-восстановительных работ на дамбе в Орске, которые проводились в 2024 году, институт «Гидропроект» разработал «Технико-экономическое обоснование комплекса мероприятий, необходимых для защиты города Орска от затоплений в будущем». Этот документ среди прочего предусматривает и реконструкцию существующих защитных дамб.
Согласно предложенным проектным решениям, предварительная стоимость работ по реконструкции дамб составляет около 14,9 млрд рублей. Ранее ТАСС сообщал, что губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев доложил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным о необходимости работ по укреплению дамбы в Орске длиной 25 км с оценочной стоимостью в 28,2 млрд рублей. Как уточнили в пресс-службе Минприроды региона, имелась в виду ориентировочная стоимость работ на дамбе, двух мостах и финансирование проектно-изыскательских работ по всем объектам гидротехнического сооружения.
«Сегодня разработана дорожная карта реализации требуемых мероприятий, в настоящее время производится уточнение и согласование технических решений, их стоимости, источников возможного финансирования и сроков выполнения», — уточнил Вязиков.
Паводок 2024 года стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбургской области. По данным региональных властей, оказались подтоплены свыше 32 тыс. жилых домов, более 55 тыс. приусадебных участков, а также объекты социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры. Из подтопленных домовладений были эвакуированы более 17 тыс. человек.