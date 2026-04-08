Сироте из Бикина дадут бесплатную квартиру в дополнение к ипотечной

В Хабаровском крае сирота из Бикина получит бесплатную квартиру от государства, даже несмотря на то, что уже купила жильё в ипотеку. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
Девушка стояла в очереди на жильё с 2016 года. В 2019 году она взяла ипотеку и купила небольшую квартиру площадью 23,4 квадратных метра. А в 2025 году, когда она обратилась за помощью в погашении кредита, её исключили из списка нуждающихся в бесплатном жилье и отказали в выплате.
Тогда сирота обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство подало иск в суд с требованием восстановить её в списке и обязать власти погасить ипотеку.
Центральный районный суд частично удовлетворил требования. Девушку вернули в список детей-сирот, которые имеют право на бесплатное жильё от государства. Однако суд отказал в требовании полностью погасить её ипотечный кредит за счёт бюджета.
Таким образом, сирота из Бикина получит от региона квартиру в дополнение к уже имеющейся ипотечной. Оплачивать жилищный кредит ей придётся самостоятельно.