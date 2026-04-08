В Иране сделали важное заявление об Ормузском проливе: этого ждали многие

«Если нападения на Исламскую Республику Иран прекратятся, наши мощные вооруженные силы также прекратят свои оборонительные атаки», — отметил дипломат.
Только при выполнении этого условия, подчеркнул Аракчи, будет восстановлено безопасное движение судов с учетом технических ограничений. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что заявление сделано на фоне предложения США о переговорах и обсуждения возможных условий для их проведения.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласен гарантировать безопасность в Ормузском проливе. По словам главы Белого дома, решение в отношении пролива является частью договоренности о двустороннем прекращении огня с иранской стороной.
Также стали известны некоторые подробности переговорного процесса между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергоинфраструктуре Ирана. По утверждению американского лидера, соглашение о прекращении огня с Ираном должно быть двусторонним — то есть обязательства возьмут на себя обе стороны.
После того, как президент США объявил о двустороннем прекращении огня на Ближнем Востоке, в Иране заявили, что Трамп продемонстрировал «последовательное отступление», согласившись на перемирие в иранском конфликте.
На фоне публикаций о перемири мировые цены на нефть рухнули. К 3:04 по мск нефть резко пошла вниз: Brent потеряла 12,6%, опустившись до 91,92 доллара за баррель — впервые за две с лишним недели пробив отметку 92 доллара. WTI упал еще сильнее — на 16,6%, до 94,1 доллара.
Между тем, еще пару дней назад у президента США Дональда Трампа, видимо, сдавали нервы на фоне растущих цен на топливо в стране из-за войны с Ираном. Он попытался при помощи матерного выражения призвать Тегеран открыть Ормузский пролив для грузового судоходства.
Кроме того, американский лидер заявил, что у Ирана осталось двое суток на разблокирование Ормузского пролива и заключение сделки с США, или на Исламскую республику «обрушится ад».