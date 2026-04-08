В Иране сделали важное заявление об Ормузском проливе: этого ждали многие

Аракчи: проход через Ормузский пролив обеспечат в течение двух недель.

Источник: Комсомольская правда

В течение двух недель Иран обеспечит безопасное судоходство в Ормузском проливе при координации с иранскими вооруженными силами. Об этом в Telegram-канале сообщил глава МИД республики Аббас Аракчи.

«Если нападения на Исламскую Республику Иран прекратятся, наши мощные вооруженные силы также прекратят свои оборонительные атаки», — отметил дипломат.

Только при выполнении этого условия, подчеркнул Аракчи, будет восстановлено безопасное движение судов с учетом технических ограничений. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что заявление сделано на фоне предложения США о переговорах и обсуждения возможных условий для их проведения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласен гарантировать безопасность в Ормузском проливе. По словам главы Белого дома, решение в отношении пролива является частью договоренности о двустороннем прекращении огня с иранской стороной.

Также стали известны некоторые подробности переговорного процесса между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергоинфраструктуре Ирана. По утверждению американского лидера, соглашение о прекращении огня с Ираном должно быть двусторонним — то есть обязательства возьмут на себя обе стороны.

После того, как президент США объявил о двустороннем прекращении огня на Ближнем Востоке, в Иране заявили, что Трамп продемонстрировал «последовательное отступление», согласившись на перемирие в иранском конфликте.

На фоне публикаций о перемири мировые цены на нефть рухнули. К 3:04 по мск нефть резко пошла вниз: Brent потеряла 12,6%, опустившись до 91,92 доллара за баррель — впервые за две с лишним недели пробив отметку 92 доллара. WTI упал еще сильнее — на 16,6%, до 94,1 доллара.

Между тем, еще пару дней назад у президента США Дональда Трампа, видимо, сдавали нервы на фоне растущих цен на топливо в стране из-за войны с Ираном. Он попытался при помощи матерного выражения призвать Тегеран открыть Ормузский пролив для грузового судоходства.

Кроме того, американский лидер заявил, что у Ирана осталось двое суток на разблокирование Ормузского пролива и заключение сделки с США, или на Исламскую республику «обрушится ад».

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
