В Охотском округе удалось заметно снизить цены на продукты

Продовольственный кризис, охвативший Охотский округ в конце 2025-начале 2026 года, удалось переломить благодаря комплексу экстренных мер, предпринятых правительством Хабаровского края. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ключевым днем стало 3 апреля, когда в рамках новой программы начались авиаперевозки продовольствия по льготному тарифу, что должно положить конец дефициту и росту цен в северном округе.
Сейчас эта система не налажена из-за нестабильного авиасообщения. По программе продукты должны доставляться в Охотск с пассажирскими самолетами ежедневно, но погодные условия корректируют все планы. Планировалось, что поставка субсидированных продуктов питания начнется с 1 апреля и будет происходить ежедневно, но по факту до 7 апреля прибыло только 4 самолета.
Напомним, что основной объем грузов завозится морем в период короткой летней навигации. В межнавигационный период доставка скоропортящихся продуктов возможна только авиатранспортом, что в разы увеличивает конечную стоимость товаров.
С декабря 2025 года в округе началась нехватка продуктов с ограниченным сроком хранения — прежде всего яиц, овощей и фруктов. Доставка воздухом на некоторое время приостанавливалась из-за нехватки бюджетных средств, а частные перевозчики подняли тарифы с 450 до 670 рублей за кг.
Принципиальным решением ситуации стало соглашение властей Хабаровского края с АО «Хабаровские авиалинии». Для нужд округа был установлен фиксированный тариф на доставку продуктов в багажных отсеках пассажирских самолетов — 200 рублей за 1 кг.
Первый рейс по новой программе состоялся 3 апреля. К сожалению, из-за погодных условий авиасообщение между Хабаровском и Охотском пока не стабилизировалось, тем не менее, по сообщению администрации Охотского округа, четырьмя рейсами «Хабаровских авиалиний» уже доставлено 1,5 тонны социально значимых продуктов.
— Молочная продукция, яйца, яблоки, морковь и свекла доставляются без транспортной наценки. Другие продукты, такие как колбасы, овощи, фрукты и кондитерские изделия, перевозятся по минимальной цене — 200 рублей за килограмм, — подчеркнули в администрации Охотского округа.
Продукты поставляются не только в сам Охотск, но и другие села и поселки округа. Администрация следит за тем, чтобы предприниматели, получающие субсидию на погашение транспортной доставки, не включали ее в стоимость продуктов.