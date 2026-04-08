Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У омского православного музея сменился собственник

Музей расположен в историческом деревянном доме 1905 года постройки, где ранее жили архиепископы и действовал домовой храм.

Источник: Администрация Омска

Теперь у музея православной культуры «Омский архиерейский дом» единственный хозяин — Омская епархия. Изменения в структуре собственности вступили в силу 6 апреля, об этом сообщили коллеги из «СуперОмск». Раньше учреждением на паях владели директор музея Ирина Зинкевич и Татьяна Земляницына.

Само здание музея — деревянный дом 1905 года постройки на улице Успенского в центре Омска. С 1964 года и долгие десятилетия здесь жили омские и тюменские архиепископы. Главная изюминка дома — домовая церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, где когда-то проводили богослужения и даже рукополагали священников.

После кончины митрополита Феодосия в 2016 году здание опустело. А в 2019-м как раз и создали некоммерческую организацию, чтобы сохранять и развивать православную культуру.

Ранее мы рассказывали, что стало известно расписание пасхальных богослужений в Омске — центральные события пройдут в Успенском кафедральном соборе в ночь с 11 на 12 апреля.