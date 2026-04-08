У омского православного музея сменился собственник

Теперь у музея православной культуры «Омский архиерейский дом» единственный хозяин — Омская епархия. Изменения в структуре собственности вступили в силу 6 апреля, об этом сообщили коллеги из «СуперОмск». Раньше учреждением на паях владели директор музея Ирина Зинкевич и Татьяна Земляницына.
Само здание музея — деревянный дом 1905 года постройки на улице Успенского в центре Омска. С 1964 года и долгие десятилетия здесь жили омские и тюменские архиепископы. Главная изюминка дома — домовая церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, где когда-то проводили богослужения и даже рукополагали священников.
После кончины митрополита Феодосия в 2016 году здание опустело. А в 2019-м как раз и создали некоммерческую организацию, чтобы сохранять и развивать православную культуру.
Ранее мы рассказывали, что стало известно расписание пасхальных богослужений в Омске — центральные события пройдут в Успенском кафедральном соборе в ночь с 11 на 12 апреля.