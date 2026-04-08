Редкие и ценные издания в Хабаровском крае переводят в цифру

В библиотеках Хабаровского края проводится работа по оцифровке редкой и ценной литературы. Ежегодно переводится на цифровую форму порядка 2,5 тысяч изданий. Жители региона, в том числе отдаленных районов, могут знакомиться с раритетами в формате онлайн. Отметим, что поручение по обеспечению доступности культурными ценностями жителей региона давал лично губернатор Дмитрий Демешин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Важно, что на тотальную оцифровку библиотечных ресурсов действуют ограничения, предусмотренные законодательством об авторских правах. Библиотеками края осуществляется оцифровка только редких и ценных изданий, в том числе краеведческих, из фондов библиотек. На сегодняшний день общий объем оцифрованных библиотеками края изданий составляет более 40 тысяч», — говорится в сообщении.
Так, крупнейшая библиотека региона — Дальневосточная государственная научная библиотека — сохраняет книжные памятники, которые являются особой гордостью фонда.
«Это рукописи и печатные издания, обладающие выдающейся духовной и материальной ценностью. Раньше, чтобы увидеть такой раритет, исследователю нужно было ехать в Хабаровск, писать заявление, ждать разрешения. Это в прошлом. Теперь у каждого жителя нашего края, и всей России есть доступ к этим раритетам», — отметила заведующая Центром консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края Александра Воропаева.
Среди оцифрованных уникальных произведений: книжные памятники из раздела «Русская книга гражданского шрифта XVIII — первой трети XIX вв.», 7 книжных памятников из разделов «Инкунабулы», «Палеотипы», «Издания о России, вышедшие в странах Европы» и «Книги на европейских языках, изданные в России». Были оцифрованы и самые древние книги библиотеки: два инкунабула (от лат. incunabula — «колыбель», «начало») — «Тускуланские беседы» (16+) Марка Тулия Цицерона 1482 г. и «Комментарии» (16+) Юлия Цезаря 1499 г., а также древнее произведение «О торговле и ростовщичестве» (16+) Мартина Лютера 1524 г.
Процесс систематизирован. В начале года сотрудники отдела краеведческой литературы передают на оцифровку уникальные издания, которые попадают в Хабаровский региональный центр с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (ХРЦПБ), где планетарный сканер бережно, страница за страницей, превращает хрупкую бумагу в цифру.
«Это планомерная работа в рамках государственного задания: за 2025 год библиотекари оцифровали 526 книг. Это 44 260 страниц уникальной истории! Только за первые три месяца 2026 года готовы уже 104 книги. Мы работаем, руководствуясь Распоряжением Правительства РФ по информатизации библиотек, которое предполагает оцифровку фондов для создания электронных коллекций, полнотекстовых книг и обеспечения быстрого, беспрепятственного доступа к фондам библиотек на безвозмездной основе», — рассказала директор библиотеки Татьяна Якуба.