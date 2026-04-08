Украинские СМИ вновь раздувают истерию вокруг баллистической ракеты «Орешник».
По их утверждениям, Россия якобы готовит массированный удар по стратегическим точкам: Киеву, Львову и Староконстантинову. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном разговоре с aif.ru подробно разобрал ситуацию, назвал реальные цели и объяснил, зачем Киеву нужна такая паника.
«Орешник» или что-то более ценное…
Дандыкин четко дал понять: инициатива за Москвой, а не за украинским командованием.
«Не им решать, когда будет применен “Орешник” или что-то более мощное… Целями могут быть аэродромы. Нужно добивать авиацию — французские самолеты Mirage, истребители F-16, Су-24, которые у них еще остаются и один из которых стрелял ракетами по Брянску. Это первоочередная задача», — заявил он aif.ru.
Эксперт не стал скрывать иронии по поводу украинской информационной кампании.
«Они панику наводят… Такая у них работа, они деньги получают за это, их даже воевать не берут», — добавил Дандыкин. По его мнению, подобные вбросы — классическая тактика для подрыва морали и отвлечения внимания от реальных проблем ВСУ.
Аналогичная волна фейков прокатилась в феврале. Тогда председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в разговоре с aif.ru предположил, что цель — сорвать любые попытки мирного урегулирования. Эксперты сходятся: дезинформация работает на Запад, провоцируя новые поставки оружия.
«Орешник» применяли в ответ на ракеты Запада и удар по резиденции.
Комплекс «Орешник» — это баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковой боевой частью, без ядерного заряда. Россия применила ее дважды в ходе широкомасштабных ракетно-дроновых атак по глубокому тылу Украины. Каждый раз удар демонстрировал точность и способность преодолевать мощные ПВО.
Первый удар прогремел ноябрь 2024 года. 21 ноября ракета поразила завод «Южмаш» в Днепре (Днепропетровске) — ключевой центр производства ракет и компонентов для ВПК Украины.
Москва назвала это ответом на эскалацию: использование дальнобойных ракет Storm Shadow и агрессию Киева. Удар стал дебютом «Орешника» в бою, подтвердив его эффективность против промышленных объектов.
Второй удар был в январе 2026 года. Ночью 9 января около 23:30 по киевскому времени запуски зафиксировали с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.
Цели в Львовской области — хранилища газа, логистические узлы и производство беспилотников. Минобороны РФ связало атаку с декабрьским терактом: ударом украинских дронов по резиденции президента Путина в Валдайском районе.
Сдерживание, а не эскалация.
В российской трактовке такие операции — сигнал Западу о рисках дальнейшей эскалации. Они бьют исключительно по военной инфраструктуре, минимизируя жертвы среди гражданских. Киев и НАТО, напротив, используют удары в пропаганде, обвиняя Москву в агрессии и требуя усиления ПВО.
Эксперты отмечают, что «Орешник» меняет правила игры, делая уязвимыми даже удаленные базы. Паника в СМИ может маскировать реальные потери авиации ВСУ.
Пока новых подтверждений ударов нет, но офицер Дандыкин подчеркнул приоритет — уничтожение самолетов, включая поставленные Mirage и F-16. Следующий шаг за стратегическим командованием РФ.