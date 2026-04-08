Военные РФ ликвидировали командный пункт ВСУ в Днепропетровской области

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ликвидировали командный пункт Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанёс расчёт самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» российской группировки войск «Центр».

«Расчёт самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 “Мста-С” 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр” ликвидировал высокоточными корректируемыми боеприпасами “Краснополь-М2” командный пункт формирования ВСУ на днепропетровском направлении СВО», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что укреплённый командный пункт, которого осуществлялось управление подразделениями украинских войск, выявили операторы расчёта БПЛА «Орлан-30» войск беспилотных систем.

«Координаты цели были переданы на пункт управления огнём дивизиона. Экипаж САУ “Мста-С” произвёл несколько залпов. Наведение снарядов “Краснополь-М2” осуществлялось по лазерной подсветке, обеспеченной дроном “Орлан-30”», — заявили в ведомстве.

Командный пункт был полностью ликвидирован вместе с живой силой украинских войск и средствами управления.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

