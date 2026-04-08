В Красноярске двое мужчин искали и незаконно продавали заброшенные гаражи

Фигуранты подделывали документы и регистрировали право собственности.

Следствием установлено, что с 2024 года два злоумышленника незаконно оформляли и перепродавали гаражные боксы.

21-летний и 31-летний мужчины находили гаражи, которыми долгое время никто не пользовался. Если хозяева не появлялись, злоумышленники меняли замки и выносили из помещений чужие вещи. Затем они подделывали документы о членстве в гаражном кооперативе и обманным путём регистрировали право собственности на гаражи.

Спустя время мужчины переоформляли боксы на знакомых и продавали, деньги делили поровну. В общей сложности фигуранты переоформили более 50 гаражей на сумму порядка 15 миллионов.

Мужчин заключили под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы.