В Красноярске двое мужчин искали и незаконно продавали заброшенные гаражи

21-летний и 31-летний мужчины находили гаражи, которыми долгое время никто не пользовался. Если хозяева не появлялись, злоумышленники меняли замки и выносили из помещений чужие вещи. Затем они подделывали документы о членстве в гаражном кооперативе и обманным путём регистрировали право собственности на гаражи.