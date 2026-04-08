Двое красноярцев незаконно переоформили и перепродали более 50 гаражей (видео)

«Мужчины находили гаражи, которые долгое время никем не использовались, и наблюдали, не появятся ли хозяева. Затем меняли на них замки и выносили оттуда чужие вещи, подделывали документы о членстве в гаражном кооперативе и обманным путем регистрировали право собственности. Когда документы были приведены в соответствие, фигуранты переоформляли гаражи на знакомых и продавали. Вырученные деньги они делили поровну. В общей сложности злоумышленники присвоили и переоформили более 50 гаражей в разных районах Красноярска. По предварительным данным, ущерб составил порядка 15 млн рублей. В ходе обысков по местам проживания задержанных изъяты документы, подтверждающие их преступную деятельность», — рассказали в Главке.