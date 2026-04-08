Холодный душ для США: план Ирана заставил Америку признать провал

США начали понимать, что дела в войне с Ираном обстоят не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому американский лидер Дональд Трамп осторожно назвал иранский план из 10 пунктов «важным шагом», заявил aif.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя иранский план из 10 пунктов, назвал сам факт составления предложения «важным шагом», однако «недостаточным». По данным New York Times, план включал в себя гарантии ненападения, прекращение ударов по «Хезболле» в Ливане и отмену всех санкций, взамен Тегеран обещал разблокировать Ормузский пролив.
«Это заявление Трампа говорит о том, что США начали понимать, что дела не очень хороши. Поэтому с одной стороны Трамп говорит, что Вашингтон получил не то, что хотел от Тегерана, с другой стороны — все равно замечательно, что Тегеран ответил. Это дипломатический такой ход», — сказал Перенджиев.
Политолог считает, что в США стали понимать, что слишком уверовали в свою непобедимость.
«А здесь на США упал холодный душ. Поэтому высказывания стали более осторожными, без наездов вроде “загнать Иран в каменный век”. Если перевести эти слова на обычный язык, то будет звучать как: “Мне не нравится, но придется с ними считаться”», — подчеркнул Перенджиев.
Собеседник aif.ru пояснил, что «холодным душем» для США стали удары Ирана по американским военным базам и серьезные потери, в том числе в авиации и живой силе.
«Хотя, конечно, они продолжают скрывать потери, но со временем эта информация вылезет… Трамп пытается понять, нужно ему считаться с Ираном или не нужно. Он начал конфликт, но теперь ему надо уговорить Иран прекратить войну, но Иран выставил жесткие условия», — подытожил Перенджиев.