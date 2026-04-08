Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС Прикамья рассказали о затопленных из-за половодья участках

По состоянию на вечер 7 апреля в регионе под водой находились 28 усадеб.

Специалисты МЧС Прикамья рассказали о затопленных из-за половодья территориях. По состоянию на вечер 7 апреля в регионе под водой находились 28 приусадебных участков. Также подтопило два отрезка дороги и два моста.

«За сутки от воды освободились 17 приусадебных участков и один жилой дом», — сообщил заместитель начальника центра (старший оперативный дежурный) ЦУКС Главного управления МЧС России по Пермскому краю Дмитрий Иванов.

По его словам, ситуация в Прикамье находится под контролем. Никому из жителей края эвакуация не требуется.

«Мониторинг уровня воды идёт круглосуточно», — добавил Дмитрий Иванов.

Пострадавших нет.

В то же время по Сети распространились фото из подтопленного посёлка Яйвы. Очевидцы предположили, что из берегов вышла местная река.

«Дороги затоплены, канавы полные», — говорится в постах.

На фото видно, что вода местами подступила к домам.

А в Перми внезапно затопило часть Райского сада. Вода сильно поднялась в районе канала, где горожане обычно кормят уток. Там было невозможно пройти по тротуару.

Напомним, последние дни уровень воды поднялся во многих реках Пермского края. Причиной стали таяние снега и дожди.