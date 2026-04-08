В МЧС Прикамья рассказали о затопленных из-за половодья участках

Специалисты МЧС Прикамья рассказали о затопленных из-за половодья территориях. По состоянию на вечер 7 апреля в регионе под водой находились 28 приусадебных участков. Также подтопило два отрезка дороги и два моста.
«За сутки от воды освободились 17 приусадебных участков и один жилой дом», — сообщил заместитель начальника центра (старший оперативный дежурный) ЦУКС Главного управления МЧС России по Пермскому краю Дмитрий Иванов.
По его словам, ситуация в Прикамье находится под контролем. Никому из жителей края эвакуация не требуется.
«Мониторинг уровня воды идёт круглосуточно», — добавил Дмитрий Иванов.
Пострадавших нет.
В то же время по Сети распространились фото из подтопленного посёлка Яйвы. Очевидцы предположили, что из берегов вышла местная река.
«Дороги затоплены, канавы полные», — говорится в постах.
На фото видно, что вода местами подступила к домам.
А в Перми внезапно затопило часть Райского сада. Вода сильно поднялась в районе канала, где горожане обычно кормят уток. Там было невозможно пройти по тротуару.
Напомним, последние дни уровень воды поднялся во многих реках Пермского края. Причиной стали таяние снега и дожди.