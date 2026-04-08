Диетолог Бурляева рассказала, сколько яиц в день можно есть детям

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Детям с трех лет без вредя для здоровья можно есть не более двух куриных яиц в день и 100−200 г кулича. Об этом ТАСС рассказала заведующая консультативно-диагностическим центра «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева.
«Начиная с трех лет ребенок переходит уже на взрослый стол. То есть он в целом может употреблять все продукты, которые употребляют взрослые. И куличи, и пасха — они абсолютно вписываются в представление о рационе, но конечно, умеренное потребление. Если мы говорим про яйца в зависимости от возраста, это также одну-две штуки в день, не больше. Если мы говорим про куличи, про пасху, те продукты, которые содержат большое количество жиров и углеводов, то в этом случае те же 100−150−200 г в зависимости от возраста», — сказала кандидат медицинских наук.
Диетолог напомнила, что взрослому можно есть только два яйца в день и не больше 200−300 г кулича или пасхи.