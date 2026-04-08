В ЕАО женщина забрала тысячу рублей у курьера, заявив, что на ней «порча»

В салон авто она кинула монету, сказав, что это якобы защита от сглаза, после чего спокойно ушла.

В Биробиджане 46-летняя местная жительница обманула молодую курьершу и забрала у неё тысячу рублей. Об этом сообщили в УМВД по Еврейской автономной области.

21-летняя студентка подрабатывала курьером в одном из городских кафе. Пока она ждала заказ в своей машине возле заведения, к ней подошла незнакомая женщина. Незнакомка открыла пассажирскую дверь, достала из бардачка тысячу рублей и попыталась уйти.

Когда девушка потребовала вернуть деньги, женщина заявила, что на ней якобы «порча», и для её снятия нужны эти средства. В салон она кинула монету, сказав, что это якобы защита от сглаза, после чего спокойно ушла.

Полицейские быстро установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 46-летняя безработная биробиджанка, которая ранее уже была судима за подобное мошенничество. Женщина признала вину и пообещала вернуть деньги. В отношении неё возбудили уголовное дело.