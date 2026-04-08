В Хабаровске полиция разбирается с дракой подростков в торговом центре

В Хабаровске полицейские проверяют информацию о конфликте группы девочек-подростков в одном из торговых центров Индустриального района. Об этом сообщили в УМВД по Хабаровскому краю.
В соцсетях появилось видео и сообщения о том, что несколько девочек спровоцировали ссору со сверстницами, которая быстро переросла в потасовку. Публикация сразу попала в поле зрения полиции во время мониторинга интернета.
Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 устанавливают все обстоятельства случившегося и личности участниц конфликта.
Полиция продолжает проверку. По её итогам будут приняты необходимые меры.