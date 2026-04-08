Из Астаны в Омск запустили новые пассажирские вагоны

АСТАНА, 8 апр — Sputnik. На международном маршруте Астана — Омск запустили новые пассажирские вагоны 45 «модели» RWS Wagon.
Поезд будет курсировать со станции «Нурлы жол» трижды в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Всего в составе восемь новых вагонов, включая купейные и плацкартные, общей вместимостью более 300 пассажиров. Также предусмотрены специальные места для людей с особыми потребностями.
«Ведется системная работа по обновлению и модернизации пассажирского вагонного парка, что является стратегическим приоритетом нашей компании. Обновленный состав запускается на маршруте “Астана — Омск”. Эти изменения станут значимым этапом в развитии международного транспортного сообщения», — отметил председатель правления АО «Пассажирские перевозки» Дияр Нусипкожанов.
Вагоны новой серии «45» соответствуют современным требованиям безопасности, энергоэффективности и комфорта, подчеркнул перевозчик. Интерьер выполнен из износостойких материалов, предусмотрены системы климат-контроля и обеззараживания воздуха, трансформируемые спальные места, USB-порты и розетки 220 В, Wi-Fi, биотуалеты и современная теплоизоляция.
«Вагоны оснащены системами видеонаблюдения и пожаротушения, а также центральной системой кондиционирования, обеспечивающей комфорт в любое время года. Для удобства пассажиров предусмотрены аудиоинформирование и подсветка выходов, пеленальные столики, индивидуальные сейфы и гипоаллергенные материалы отделки. Конструктивные решения позволяют оптимизировать эксплуатацию и повысить эффективность обслуживания», — сообщили в КТЖ.
Маршрут Астана — Омск был введен в регулярное сообщение зимой 2025 года. Билеты доступны на официальном сайте и в кассах железнодорожных вокзалов.