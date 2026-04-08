В Красноярском крае участниками чемпионата «Абилимпикс» станут более 1 200 человек

В 2026 году в региональном чемпионате для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» примут участие 1 245 человек. Они будут состязаться в 71 компетенции, включая новые направления: «Мастер высокой кухни», «Ювелирное дело», «Гид-экскурсовод», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Горничная». Основной площадкой мероприятия станет Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства. Помимо соревнований, запланированы круглые столы, ярмарка трудоустройства и тренинги. Второй год подряд в чемпионате примут участие ветераны специальной военной операции. Они будут соревноваться в категории «специалисты» по рабочим профессиям. Победители представят край на национальном уровне, а призёры получат возможность пройти стажировку на предприятиях-партнерах. Красноярский край является одним из лидеров чемпионата «Абилимпикс» в России, входя в топ-5 команд по медальному зачету, отметили в пресс-службе министерства образования региона.