КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донецке начала работу выставка, посвященная судьбоносным событиям Русской весны 2014 года.
«Это история нашего пути домой, в Россию, в деталях, артефактах, документах, которые никого не оставят равнодушными. Здесь лица героев ополчения, хроника дней, когда решалась судьба края, имена детей, чьи жизни оборвали боевики ВСУ», — отметил глава ДНР Денис Пушилин.
На стендах можно увидеть щит бойцов «Беркута», пробитый боевиками на майдане, экземпляр первого номера газеты, изданной к референдуму 11 мая, шахтерскую каску председателя Народного Совета, Героя ДНР Константина Кузьмина, которую он тогда сменил на военную.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
