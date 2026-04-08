Вы слишком много тратили: Мошенники пугают россиян налоговыми проверками

Аферисты выманивают у россиян коды из смс под видом налоговых инспекторов. При это они не используют мессенджеры и мобильные телефоны, а совершают звонки с городских номеров.
«Мошенники звонят с прямых городских номеров, представляясь сотрудниками центрального аппарата ФНС. Жертве сообщают, что в ходе камеральной проверки банковских счетов выявлен “оборот средств, превышающий официальные доходы”», — пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Жертву убеждают в том, что для якобы разблокировки счёта нужно назвать код из смс. Второй вариант обмана — жертву просят перевести некую «страховую сумму» на так называемый безопасный счёт. После этого мошенники похищают деньги или личные данные.
Эксперты напомнили, что инспекторы ФНС не требуют перевода средств для «разблокировки» счетов, а также о том, что нельзя называть посторонним код из смс.
Накануне в Балашихе задержан 18-летний курьер телефонных мошенников, он помог аферистам обмануть 14-летнюю девочку. Общая сумма причиненного ущерба составила более миллиона рублей.
