Радикалы в Ираке объявили о приостановке боевых операций против США и Израиля

Военизированные шиитские группировки вслед за Трампом объявили о двухнедельном перемирии.

Источник: Комсомольская правда

Шиитские группировки «Исламского сопротивления Ирака» объявили о двухнедельном перемирии с США и Израилем на всей территории, включая Ирак.

«Мы объявляем о двухнедельной приостановке военных операций внутри и за пределами страны», — передает слова радикалов телеканал Al Arabiya.

8 апреля Дональд Трамп объявил о введении двухнедельного перемирия с Ираном. Уже через два дня, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде должен состояться первый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

В первом раунде переговоров могут принять участие Джей Вэнс, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

В свою очередь Высший совет национальной безопасности Ирана заявил о победе в войне против США.

На фоне соглашения президента США на временное перемирие с Тегераном, рынок мировой нефти рухнул на 13−17%. Цена нефти марки Brent достигла 91,92 доллара за баррель, а WTI — до 94,1 доллара.

