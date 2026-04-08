Зампрокурора Хабаровского края выслушал беды жителей Комсомольска и Солнечного

Проблемы с лекарствами, неразбериха в ЖКХ и долгие поиски справедливости: с такими вопросами жители Комсомольска-на-Амуре, а также Комсомольского и Солнечного районов пришли на личную встречу к заместителю прокурора края Олегу Алексееву. Разговор получился непростым, а по многим жалобам уже назначены проверки. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Одной из самых острых тем стала поддержка семей участников спецоперации. Родственники погибших бойцов пожаловались на недопустимо долгое назначение пенсии по потере кормильца. Бюрократические проволочки в таких вопросах недопустимы, и прокуратура взяла эти обращения на особый контроль.
Немало вопросов вызвала и новая напасть: телефонные мошенники. Потерпевшие просили прокурора помочь вернуть деньги, которые осели на счетах так называемых «дропперов» (людей, через чьи карты преступники выводят похищенное).
— Граждане интересовались возможностью взыскания средств именно с этих посредников. Также поднимались вопросы нарушений при ведении следствия и традиционные для региона проблемы с выдачей жизненно важных лекарств, — рассказали в надзорном ведомстве.
Всем пришедшим на прием дали подробные разъяснения законов. По фактам нарушений в сфере ЖКХ и жилищного законодательства Олег Алексеев поручил провести детальные проверки. Если вина чиновников или коммунальщиков подтвердится, прокуратура примет жесткие меры реагирования.
