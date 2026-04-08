Исследование выявило рост числа резюме школьников на треть за два года

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Школьники в возрасте 14−17 лет все чаще выходят на рынок труда: в 2025 году они опубликовали почти 840 тыс. резюме, что на 33% больше, чем в 2023 году. Такие данные получили эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и проекта «Билет в будущее», исследование есть в распоряжении ТАСС.
«В 2025 году подростки возраста 14−17 лет опубликовали на 33% больше резюме, чем в 2023 году, когда появилась возможность упрощения заключения трудового договора с подростком, достигшим 14 лет. Так, в 2023 году подростки возраста 14−17 лет опубликовали более 580 тыс. резюме, в 2024 году — более 750 тыс., и в 2025 году — на 11% больше, чем в 2024 году — почти 840 тыс. резюме», — говорится в сообщении.
Регионом — лидером по количеству подростковых резюме традиционно остается Москва, а по федеральным округам — Центральный и Приволжский ФО, уточнили в пресс-службе.
«В последние годы мы наблюдаем тенденцию, что подростки теперь воспринимают работу как первый шаг в карьере и пробуют себя в сферах, требующих определенных навыков — например, в цифровых или креативных профессиях. Исследование показывает, что для них это не просто подработка, а возможность попробовать себя в профессиональной роли», — сказала заместитель управляющего директора Фонда гуманитарных проектов, руководитель Дирекции профориентационных программ Ирина Никонова.
Во втором полугодии 2025 года школьники чаще всего откликались на вакансии копирайтера и редактора (более 68 тыс. откликов), SMM-менеджера и контент-менеджера (свыше 67 тыс.), менеджера по маркетингу (более 61 тыс.), программиста и разработчика (почти 49 тыс.), дизайнера и художника (более 46 тыс.).