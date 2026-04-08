В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака

С 20 апреля по 1 июня с целью усиления охраны весенне-нерестующих видов рыб на реке Дон со всеми его притоками, а также на участке выше устья реки Иловля, ловить рыбу можно будет только с берега поплавочной или донной удочкой с одним крючком. Использование всех видов судов и плавучих средств для рыбалки в этот период запрещено.