Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака

С 15 апреля в Волгоградской области вступает в силу запрет на вылов.

С 15 апреля в Волгоградской области вступает в силу запрет на вылов рыбца и судака. Ловля рыбы этих видов ограничена временно на основании Правил рыболовства, которые установлены для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

Под запретом рыбец, судак и щука.

Так, рыбалка в Донском бассейне на рыбца запрещена до 15 июня, а на судака — до 8 июня. Кроме того, до 25 апреля еще действует запрет на вылов щуки.

Кроме того, до 15 сентября не допускается вылов пресноводного рака в Цимлянском водохранилище.

В течении всего года запрещено ловить осетровые виды рыб, самок рака пресноводного, вынашивающих икру и личинок, а также водных животных и растения, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Волгоградской области.

В Цимлянском отделе Рыбоохраны напомнили и о других ограничениях, которые в ближайшее время вступят в силу.

Лимит по крючкам и удочкам.

С 20 апреля по 1 июня с целью усиления охраны весенне-нерестующих видов рыб на реке Дон со всеми его притоками, а также на участке выше устья реки Иловля, ловить рыбу можно будет только с берега поплавочной или донной удочкой с одним крючком. Использование всех видов судов и плавучих средств для рыбалки в этот период запрещено.

Аналогичные запреты будут действовать с 25 апреля по 1 июня на реке Дон (Верхний плес Цимлянского водохранилища) от ж/д моста у х. Ложки до устья р. Иловля.

А также с 1 мая по 1 июня — в Цимлянском водохранилище: от плотины ГЭС до ж/д моста у х. Ложки.

Вес и размер имеет значение.

Также необходимо помнить, что Правилами рыболовства установлен минимально разрешенный размер для вылова рыбы по каждому виду в Азово-Черноморском регионе.

В водоемах Волгоградской области нельзя ловить рыбу, если она меньше следующего размера:

Судак — 38 см.

Сом пресноводный — 60 см.

Сазан — 35 см.

Рыбец, сырть — 22 см.

Лещ в реке Дон — 28 см.

Лещ в других водоемах — 24 см.

Берш — 26 см.

Жерех — 35 см.

Толстолобики — 50 см.

Чехонь — 24 см.

Щука — 30 см.

Линь — 17 см.

Язь — 26 см.

Рак пресноводный — 9 см.

Подуст — 15 см.

Синец — 24 см.

Кроме того, установлена и норма вылова на одного рыбака в течение суток. Так, кроме рапана и карася она составляет не более 5 килограммов или 1 экземпляр в случае, если его вес превышает 5 килограммов.

К примеру, суточная норма на одного рыбака по судаку, сому и толстолобику составляет не более 2 штук, по сазану — 3 штуки, по рыбцу и сырти — 5 штук.

Норма по серебряному карасю установлена в размере 10 кг, а по пресноводным ракам — не более 30 штук на человека.

За нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафов.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!