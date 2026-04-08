Андрей Скибчик из Хабаровска награждён орденом Жукова за подвиг в зоне СВО

Младший лейтенант спас раненых товарищей под огнем противника.

Источник: Хабаровский край сегодня

Военнослужащий Восточного военного округа из Хабаровского края гвардии младший лейтенант Андрей Скибчик награжден медалью Жукова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, гвардии младший лейтенант Андрей Скибчик выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции в должности заместителя командира роты по военно-политической работе штурмового подразделения.

В зону СВО он отправился в рамках частичной мобилизации и за время службы прошёл путь от рядового до офицера.

Андрей с первых дней стремился поднять боевой дух подразделения. В ходе одного из штурмов он эвакуировал раненого товарища, благодаря чему спас ему жизнь.

В районе одного из населенных пунктов гвардии младший лейтенант Скибчик, несмотря на постоянные обстрелы и риск для жизни, организовывал эвакуацию раненых.

За один раз он вывозил на мотоцикле через простреливаемую деревню до семи раненых боевых товарищей. После боя он следил за самочувствием пострадавших, делал перевязки и организовывал их отправку в госпиталь.

За мужество и героизм, проявленные в бою, Андрей Скибчик награждён медалью Жукова. Сослуживцы отмечают, что он не ищет славы и признания, а просто делает свою работу, заботясь о вверенном ему личном составе. Родные и близкие гордятся им и ждут возвращения домой с победой.