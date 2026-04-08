Казахстанские боксеры пробились в финал чемпионата Азии в Монголии

Чемпионат Азии по боксу в Улан-Баторе: итоги полуфиналов
6 апреля в Улан-Баторе стартовали полуфинальные поединки чемпионата Азии по боксу. Казахстанские спортсмены показали достойные результаты, но не все смогли завоевать золотые медали.
Бахыт Сейдиш (до 70 кг)
Бахыт Сейдиш продемонстрировала уверенную игру, победив китаянку Алимире Абудурейму со счётом 5:0. В финале ей предстоит встретиться с обладательницей Кубка мира из Индии, Арундхати Чаудхари.
Валентина Хальзова (до 75 кг)
Валентина Хальзова уступила китаянке Бао Цзыи и завоевала бронзовую медаль. Этот результат стал достойным завершением её выступления на чемпионате.
Махмуд Сабырхан (до 55 кг)
Махмуд Сабырхан боролся до последнего, но в финале уступил монгольскому боксёру Билгуунсайхану Харху. Несмотря на это, он завоевал бронзовую медаль, показав высокий уровень мастерства.
Надежда Рябец (до 80 кг)
Надежда Рябец проявила настоящий характер, проигрывая после двух раундов, но не сдалась и вышла в финал. В финале она сразится с узбекистанской спортсменкой Рухшоной Парпиевой.
Дина Исламбекова (свыше 80 кг)
Дина Исламбекова уверенно победила узбекистанскую спортсменку Олтину Сотимбоеву со счётом 5:0, доказав, что реванш может быть сладкой победой. В финале она встретится с индийской боксёршей Альфией Патан.
Ертуган Зейнуллин (до 65 кг)
Ертуган Зейнуллин уступил таиландскому боксёру Бунжонгу Синсири в очень плотном поединке со счётом 2:3 и завоевал бронзовую медаль.
Торехан Сабырхан (до 71 кг)
Торехан Сабырхан стал настоящей звездой дня, отправив китайского боксёра Ван Пэйчэна в нокдаун трижды. Рефери остановил поединок досрочно, и Торехан завоевал золотую медаль. В финале он встретится с иорданским спортсменом Зейядом Ишаишем.
Финалы среди женщин пройдут 9 апреля, а среди мужчин — 10 апреля.
Программа полуфиналов на 7 апреля
До 48 кг: Айгерим Саттыбаева — Номундари Энх-Амгалан (Монголия).
До 60 кг: Оразбек Асылкулов — Абдурахмон Махмуджонов (Узбекистан).
До 75 кг: Сабыржан Аккалыков — Далай Ганзориг (Монголия).
До 85 кг: Нурбек Оралбай — Бариахан Дорж (Монголия).
До 90 кг: Сагындык Тогамбай — Халимжон Мамасолиев (Узбекистан).
Свыше 90 кг: Айбек Оралбай — Довлет Исламов (Туркменистан).
Дневная сессия начнётся в 09:00 по астанинскому времени, вечерняя — в 14:00.