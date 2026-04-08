«Прямая линия» в действии: в хабаровской гимназии № 7 ставят новые окна после просьбы родителей

В хабаровской гимназии № 7 скоро станет гораздо теплее и уютнее. Проблема старых окон в двух учебных кабинетах, которая беспокоила родителей учеников, решилась благодаря прямому диалогу с властью. Обращение, оставленное на «Прямой линии» губернатора Хабаровского края, мгновенно ушло в работу. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В мэрии города подчеркивают: такие вопросы стараются щелкать как орешки. Как только поступил сигнал от родителей, специалисты управления образования выехали на место.
— На сегодняшний день все замеры уже проведены. Мы понимаем, как важно создать комфортные условия для детей, поэтому работы не затянутся. До конца апреля новые оконные блоки будут установлены, — рассказали в управлении образования администрации Хабаровска.
Всего на замену окон в двух классах выделено 600 тысяч рублей. Власти поблагодарили родителей за неравнодушие и отметили, что обратная связь помогает оперативно выявлять «болевые точки» в школах и детских садах города. Контроль за качеством монтажа будет жестким: учебный процесс должен возобновиться в обновленных помещениях уже в мае.
