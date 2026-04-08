Роковая ошибка Таллина и Вильнюса: опасные дроны захватывают небо Европы

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник сделал заявление, которое заставит нервничать политиков в Вильнюсе, Риге и Таллине. В интервью aif.ru парламентарий жестко обозначил новую позицию Москвы: если страны Прибалтики продолжают открывать свое небо для украинских беспилотников, атакующих Ленинградскую область, то ответственность за разрушения на своей территории они возьмут на себя.
Колесник прямо заявил, что руководство прибалтийских стран глубоко ошибается, если думает, что одобрение пролетов БПЛА над их странами для атак РФ пройдут безнаказанно.
«Они полагают, что им ничего не будет… Это, конечно же, не так. Их предупредили — и министерство иностранных дел, и, думаю, другие ведомства по закрытым каналам», — подчеркнул депутат.
Речь идет не просто о дипломатических нотах. Речь идет о физическом уничтожении воздушных целей, которое уже может начаться в любой момент.
Где упадут дроны: в Госдуме сделали страшное предсказание.
Главный вопрос, который сейчас волнует жителей Прибалтики: насколько серьезной будет эскалация? Ответ Колесника не оставляет иллюзий. Беспилотники ВСУ, атакующие Ленинградскую область через территорию Латвии, Литвы и Эстонии, могут стать причиной разрушений различной инфраструктуры в этих странах.
«Где именно упадут дроны, будет зависеть от того, как на них воздействуют. А воздействие будет. Страны Прибалтики уже предупредили на всех уровнях. Нужно не только применять средства радиоэлектронной борьбы и подавления, но и другие методы воздействия. Нельзя допускать прорыва дронов на нашу территорию», — сказал Колесник.
Самый тревожный для прибалтийских столиц тезис прозвучал в конце: «Сколько удастся сбить — столько и собьём. А куда они упадут — это уже не наше дело. Наша задача — защитить свою территорию и своих людей. И какие там будут разрушения — их проблемы, пусть сами разбираются».
Сувалкский коридор и «биомасса»: о чем молчат западные СМИ.
Но угрозы сбитыми дронами не ограничиваются. Андрей Колесник напомнил прибалтийским элитам о еще одном болезненном для них вопросе — Сувалкском коридоре. Этот узкий участок суши между Польшей и Литвой долгое время считается самым уязвимым местом НАТО, и депутат дал понять, что в Москве это отлично помнят.
«Зеленский научился использовать разные страны в своих целях. До третьей мировой войны не дойдет, думаю, американцы не вмешаются. Но Прибалтика может получить “по шапке”. Это страны со слабой экономикой. И не забывайте про Сувалкский коридор, который они оседлали, но который расщёлкивается довольно быстро — с применением различного вида вооружения», — заявил Колесник.
Парламентарий также жестко прошелся по риторике киевского режима, проводя параллели с поведением прибалтийских политиков.
«Я бы на месте украинцев сильно расстроился, узнав, что их считают не людьми, а биоресурсом, биомассой. И в Прибалтике, видимо, выводов не делают, а даже наоборот, берут пример с Зеленского, не задумываются о последствиях и что с их странами может произойти», — сказал Колесник.
«Пора дать по зубам»: названы точки запуска дронов.
Кульминацией заявлений стал тезис о том, что беспилотники могут запускаться не только с территории Украины. По мнению Андрея Колесника, страны Прибалтики сами могут быть вовлечены в атаки.
«Страны Прибалтики запросто могут сами запускать дроны, потому что у них есть все возможности для этого: под шумок, когда летят украинские, подкреплять атаку своими БПЛА», — заявил депутат.
Это меняет суть происходящего: если раньше речь шла о транзите, то теперь — о возможных прямых пусках с территории НАТО. Реакция Москвы на это будет незамедлительной.
«Нам надо защищать свои интересы, своих людей, свою территорию и инфраструктуру. И чем дальше, тем больше они будут наглеть. Надо понимать психологию этих людей (руководство прибалтийских стран): пока по зубам не получат, ничего не поймут», — поделился парламентарий.
Колесник отметил, что точки запуска дронов можно вычислить и нанести по ним удар.
«А там недалеко и до точек принятия решения. Надо уже что-то делать. Сколько же мы терпеть можем?» — подытожил он.