Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Украины отозвал почетного консула в Доминикане из-за откровенных фото

Министерство иностранных дел Украины отозвало почетного консула в Доминиканской Республике Викторию Якимову, чьи фотографии вызвали негативный общественный резонанс. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщило внешнеполитическое ведомство агентству «Укринформ».

30 марта стало известно, что бывшая модель стала почетным консулом. В украинских СМИ разошлись кадры, на которых Якимова фотографировалась в откровенных позах и в кокошнике. МИД провел дополнительную проверку и принял решение отозвать патент.

Также принято решение о возвращении в Киев посла Украины на Кубе, который выбрал Якимову на эту должность. В ведомстве пообещали ужесточить нормативные требования и провести проверку деятельности всех почетных консульств, передает ТАСС.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский случайно сделал репост видеоролика украинской модели OnlyFans Анны Малигон в социальной сети Instagram*. Однако вскоре глава государства удалил эту публикацию.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше