МИД Украины отозвал почетного консула в Доминикане из-за откровенных фото

Министерство иностранных дел Украины отозвало почетного консула в Доминиканской Республике Викторию Якимову, чьи фотографии вызвали негативный общественный резонанс. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщило внешнеполитическое ведомство агентству «Укринформ».
30 марта стало известно, что бывшая модель стала почетным консулом. В украинских СМИ разошлись кадры, на которых Якимова фотографировалась в откровенных позах и в кокошнике. МИД провел дополнительную проверку и принял решение отозвать патент.
Также принято решение о возвращении в Киев посла Украины на Кубе, который выбрал Якимову на эту должность. В ведомстве пообещали ужесточить нормативные требования и провести проверку деятельности всех почетных консульств, передает ТАСС.
В октябре президент Украины Владимир Зеленский случайно сделал репост видеоролика украинской модели OnlyFans Анны Малигон в социальной сети Instagram*. Однако вскоре глава государства удалил эту публикацию.
