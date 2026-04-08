Вице-губернатору Новосибирской области внесли представление из-за скорой помощи

Жители ждали бригады по восемь часов, а один из реанимобилей эксплуатировался с огромным износом, сообщили в прокуратуре.

НОВОСИБИРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Прокуратура внесла представление заместителю губернатора Новосибирской области Константину Хальзову после проверки работы скорой помощи. Выяснилось, что жители ждали бригады по восемь часов, а один из реанимобилей эксплуатировался с огромным износом, сообщили в надзорном ведомстве.

«В отдельных районах города Новосибирска более 80 жителей ожидали приезда бригад скорой свыше восьми часов. В одном из сельских районов выявлен используемый реанимобиль, пробег которого в тысячу раз превышает протяженность всей Новосибирской области с запада на восток. С учетом особой социальной значимости выявленных нарушений заместитель прокурора области Александр Рудь внес представление курирующему заместителю Губернатора Константину Хальзову», — говорится в сообщении.

Проверку организовали по поручению прокурора области Александра Бучмана после жалоб граждан, которые поступали на личных приемах руководства ведомства. Некоторые люди так и не дождались врачей и были вынуждены сами добираться до больницы.

Помимо долгого ожидания, прокуроры обнаружили нехватку лекарств и медицинских изделий в бригадах, а также плохое техническое состояние машин.

Прокуратура продолжает контролировать устранение нарушений.