Добираются домой на тракторах: сельчане остались без дорог в Павлодарской области

Как сообщили телеканалу жители села Жанабет, проблемы отсутствия асфальтированной подъездной дороги к населенному пункту длятся годами. В этом сезоне ситуация достигла критической точки. К селу невозможно проехать на автомобиле, приходится оставлять машину на трассе и до села вызывать трактор.
«Дети учатся дистанционно, потому что школьный автобус не может проехать. Скорая тоже застревает на улицах. У нас столько стариков живет, дети заболели недавно. Наши парни вышли посреди ночи и толкали машину скорой помощи, с помощью трактора вытащили», — рассказали жители. Они уверены: причина в том, что зимой снег не вывозили.
На весь сельский округ из пяти сел выделено всего две единицы техники. «И плюс к этому, когда проводился центральный водопровод, технологии не исполнялись правильно. Сначала должны были верхний плодородный слой снять — это по логике вещей, далее глину и закапывать в обратном порядке. Но у нас делалось, как всегда, никто не контролировал. Всю грязь вытащили наверх, сейчас из-за этого люди страдают», — заявил общественный деятель Мейрам Имашев.
Проблемы не ограничиваются дорогами внутри села. В трех километрах находится скотомогильник, но подъезда к нему тоже нет. Погибший скот жители вынуждены оставлять прямо в степи, опасаясь распространения инфекций.
В районном акимате о проблеме знают и обещают начать ремонт в этом году, правда, пока только щебеночный. «В настоящее время ведутся конкурсные процедуры, сроки — с мая по июнь. На эти цели выделены 15 млн тенге. Асфальтное покрытие сейчас невозможно, потому что в этих селах 2−3 года назад были работы по строительству упрощенного варианта водопровода. По технологии на грунтовое покрытие асфальтное покрытие не уложится. Сперва надо устроить щебеночное покрытие с переводом на асфальтовое покрытие через 3 года», — сообщил и. о. руководителя отдела реального сектора экономики Актогайского района Самат Секенов.
Люди опасаются, что в обещанные сроки дороги все же не появятся. Отмечается, что похожая ситуация наблюдается не только в селе Жанабет, но и в Жанатап, Абжан и Муткенова.