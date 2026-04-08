Добираются домой на тракторах: сельчане остались без дорог в Павлодарской области

В районном акимате о проблеме знают и обещают начать ремонт в этом году, правда, пока только щебеночный. «В настоящее время ведутся конкурсные процедуры, сроки — с мая по июнь. На эти цели выделены 15 млн тенге. Асфальтное покрытие сейчас невозможно, потому что в этих селах 2−3 года назад были работы по строительству упрощенного варианта водопровода. По технологии на грунтовое покрытие асфальтное покрытие не уложится. Сперва надо устроить щебеночное покрытие с переводом на асфальтовое покрытие через 3 года», — сообщил и. о. руководителя отдела реального сектора экономики Актогайского района Самат Секенов.