Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За проход по Ормузскому проливу во время перемирия суда будут платить двум странам

АР: Иран и Оман две недели будут взимать плату за проход по Ормузскому проливу.

Источник: Комсомольская правда

Во время двухнедельного перемирия проходящие по Ормузскому проливы суда буду платить за проход Ирану и Оману. Об этом со ссылкой на источник сообщает Associated Press.

Журналисты отмечают, что Иран пустит полученные средств на восстановление. А вот как распорядится деньгами Оман, не раскрывается.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в течение двух недель Иран обеспечит безопасное судоходство в Ормузском проливе при координации с иранскими вооруженными силами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласен гарантировать безопасность в Ормузском проливе. По словам главы Белого дома, решение в отношении пролива является частью договоренности о двустороннем прекращении огня с иранской стороной.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше