За проход по Ормузскому проливу во время перемирия суда будут платить двум странам

Во время двухнедельного перемирия проходящие по Ормузскому проливы суда буду платить за проход Ирану и Оману. Об этом со ссылкой на источник сообщает Associated Press.
Журналисты отмечают, что Иран пустит полученные средств на восстановление. А вот как распорядится деньгами Оман, не раскрывается.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в течение двух недель Иран обеспечит безопасное судоходство в Ормузском проливе при координации с иранскими вооруженными силами.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласен гарантировать безопасность в Ормузском проливе. По словам главы Белого дома, решение в отношении пролива является частью договоренности о двустороннем прекращении огня с иранской стороной.