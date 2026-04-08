В Омске построят один из крупнейших сухих фонтанов за Уралом

Сухой фонтан, который построят в рамках благоустройства территории Омской крепости, станет одним из крупнейших за Уралом. Об этом сообщили по итогам встречи губернатора Омской области Виталия Хоценко с председателем правления Сбера Германом Грефом.
Как уточнили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона, на встрече обсуждались планы по развитию общественных пространств Омска. Одним из ключевых проектов с участием Сбера и партнеров назвали создание нового фонтана на набережной Иртыша в районе Омской крепости. Завершить работы планируют осенью этого года.
Концепцию комплексного благоустройства территории Омской крепости представили в марте. Проект, разработанный международным бюро J.K. Wiedemann, ранее утвердили на заседании областного архитектурного совета. Согласно задумке, сухой фонтан будет повторять очертания крепостных стен.
Помимо фонтана, проект включает площадь для прогулок, велодорожку со специальным покрытием, детские игровые зоны, фудкорт и панорамные качели на берегу Иртыша. Также на территории предусмотрено озеленение: благоустроить планируют более 11 тысяч квадратных метров.