Мобилизованный из Хабаровского края получил медаль Жукова

Гвардии младший лейтенант из Хабаровска под пулями эвакуировал раненых товарищей и лично делал им перевязки после боя.

История Андрея Скибчика — это пример того, как обычный человек в тяжелые времена становится настоящей легендой. Житель Хабаровского края отправился в зону спецоперации в рамках частичной мобилизации простым рядовым. Сегодня он: гвардии младший лейтенант, офицер и обладатель медали Жукова. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Андрей служит в мотострелковом соединении ВВО на должности замполита штурмового подразделения. Но его работа — это не только разговоры о боевом духе. Когда начинается бой, он идет в самое пекло вместе со своими бойцами.

Один из его самых ярких подвигов произошел во время штурма населенного пункта. Под непрекращающимся обстрелом, рискуя жизнью, Андрей организовал эвакуацию раненых. Действовать приходилось быстро и нестандартно: на обычном мотоцикле он вывозил через простреливаемую деревню до семи раненых товарищей за один раз!

— Он не просто вывозил ребят, он сам следил за каждым, делал перевязки и организовывал отправку в госпиталь. Для него каждый боец как родной, — рассказывают сослуживцы.

За мужество и самоотверженность Андрей Скибчик был удостоен медали Жукова. Дома офицера очень ждут родные и близкие. Они гордятся своим героем и верят, что с таким командиром победа будет за нами.

Почта: red.habkp@phkp.ru

Почта: red.habkp@phkp.ru