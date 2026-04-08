Глава МЧС Новосибирской области сообщил о резком ухудшении паводковой обстановки

Начальник Главного управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов в ходе пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС заявил, что с пятого апреля ситуация с весенним половодьем в регионе начала стремительно осложняться. По его словам, под особым наблюдением сейчас находится сразу несколько муниципальных образований, расположенных в разных частях области. В перечень наиболее уязвимых территорий попали Кочковский, Краснозерский, Колыванский, Кыштовский, Северный, Венгеровский и Куйбышевский районы.