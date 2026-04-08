Глава МЧС Новосибирской области сообщил о резком ухудшении паводковой обстановки

Обстановка меняется каждый час: спасатели предупреждают о возможных затоплениях
Виктор Орлов, руководитель регионального главка МЧС, отметил, что обстановка на реках меняется буквально каждый час. Наибольшую тревогу у спасателей вызывает южное направление, где наблюдается резкое повышение уровня воды в реке Карасук. По словам Орлова, вода прибыла сразу на три метра, и процесс вскрытия реки сопровождается оперативными группами сотрудников ведомства.
Руководитель главка уточнил, что опасения связаны не столько с самим разливом, сколько с риском достижения критических отметок уровня воды. Это может привести к затоплению жилых домов и приусадебных участков в границах Кочковского и Краснозерского районов.
Данные гидрометеорологов
Специалисты Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что малые реки региона начали освобождаться ото льда на неделю или даже twelve дней раньше привычных многолетних сроков. В список водных артерий, представляющих наибольшую угрозу в период половодья этого года, вошли Карасук, Бакса, Тара, Тартас и Омь.
По предварительным прогнозам, в зону возможного затопления могут попасть около 172 жилых строений, в которых проживают более 700 человек. Первые сигналы о том, что талые воды начали подбираться к домам, поступили в экстренные службы региона ещё 27 марта.
Оперативная сводка на 7 апреля
В оперативной сводке на 7 апреля зафиксированы новые случаи подтоплений. Вода зашла в четыре жилых дома и на шесть придомовых территорий в Краснозерском и Чулымском районах. Спасатели также отметили, что движение по 26 участкам местных автодорог затруднено из-за переливов воды через полотно. В Кочковском районе полностью ушёл под воду один низководный мост.
Превентивные меры
Для снижения рисков спасатели предпринимают ряд превентивных мер. В частности, на территории Краснозерского района проводилась распиловка льда для ослабления ледового панциря и уменьшения вероятности появления ледяных пробок. В Новосибирском, Краснозерском и Кочковском районах также велись работы по очистке речных русел от лишней растительности.
Продолжается расчистка труб и сооружений, предназначенных для пропуска воды. Уже проработан план задействования взрывных бригад на случай, если во время ледохода на реках начнут формироваться заторы.