Глава МЧС Новосибирской области сообщил о резком ухудшении паводковой обстановки

Начальник Главного управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов в ходе пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС заявил, что с пятого апреля ситуация с весенним половодьем в регионе начала стремительно осложняться. По его словам, под особым наблюдением сейчас находится сразу несколько муниципальных образований, расположенных в разных частях области. В перечень наиболее уязвимых территорий попали Кочковский, Краснозерский, Колыванский, Кыштовский, Северный, Венгеровский и Куйбышевский районы.

Источник: Сиб.фм

Обстановка меняется каждый час: спасатели предупреждают о возможных затоплениях

Виктор Орлов, руководитель регионального главка МЧС, отметил, что обстановка на реках меняется буквально каждый час. Наибольшую тревогу у спасателей вызывает южное направление, где наблюдается резкое повышение уровня воды в реке Карасук. По словам Орлова, вода прибыла сразу на три метра, и процесс вскрытия реки сопровождается оперативными группами сотрудников ведомства.

Руководитель главка уточнил, что опасения связаны не столько с самим разливом, сколько с риском достижения критических отметок уровня воды. Это может привести к затоплению жилых домов и приусадебных участков в границах Кочковского и Краснозерского районов.

Данные гидрометеорологов

Специалисты Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что малые реки региона начали освобождаться ото льда на неделю или даже twelve дней раньше привычных многолетних сроков. В список водных артерий, представляющих наибольшую угрозу в период половодья этого года, вошли Карасук, Бакса, Тара, Тартас и Омь.

По предварительным прогнозам, в зону возможного затопления могут попасть около 172 жилых строений, в которых проживают более 700 человек. Первые сигналы о том, что талые воды начали подбираться к домам, поступили в экстренные службы региона ещё 27 марта.

Оперативная сводка на 7 апреля

В оперативной сводке на 7 апреля зафиксированы новые случаи подтоплений. Вода зашла в четыре жилых дома и на шесть придомовых территорий в Краснозерском и Чулымском районах. Спасатели также отметили, что движение по 26 участкам местных автодорог затруднено из-за переливов воды через полотно. В Кочковском районе полностью ушёл под воду один низководный мост.

Превентивные меры

Для снижения рисков спасатели предпринимают ряд превентивных мер. В частности, на территории Краснозерского района проводилась распиловка льда для ослабления ледового панциря и уменьшения вероятности появления ледяных пробок. В Новосибирском, Краснозерском и Кочковском районах также велись работы по очистке речных русел от лишней растительности.

Продолжается расчистка труб и сооружений, предназначенных для пропуска воды. Уже проработан план задействования взрывных бригад на случай, если во время ледохода на реках начнут формироваться заторы.