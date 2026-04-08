Хабаровский офицер вывозил раненых на мотоцикле под шквальным огнём на СВО

После боя он лично оказывал им первую помощь, делал перевязки и следил, чтобы всех вовремя отправили в госпиталь.

Гвардии младший лейтенант Андрей Скибчик из Хабаровского края под постоянным обстрелом вывозил раненых бойцов на мотоцикле из самых опасных участков боя. За проявленное мужество и героизм он награждён медалью Жукова, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Андрей служит заместителем командира роты по военно-политической работе в штурмовом подразделении. В зону СВО он ушёл по частичной мобилизации и за время службы вырос от рядового до офицера. С первых дней боец старался поддерживать боевой дух своих сослуживцев, помогал решать их проблемы и занимался вопросами наград.

Во время одного из штурмов Скибчик под огнём вынес раненого товарища и спас ему жизнь. В дальнейшем он неоднократно рисковал собой, вывозя на мотоцикле через простреливаемую деревню сразу по несколько человек — за один рейс мог спасти до семи раненых. После боя он лично оказывал им первую помощь, делал перевязки и следил, чтобы всех вовремя отправили в госпиталь.

Сослуживцы говорят, что Андрей не гонится за наградами и славой — он просто делает свою работу и по-настоящему заботится о людях. Родные и близкие очень гордятся им и с нетерпением ждут его возвращения домой с Победой.