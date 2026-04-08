Хабаровский офицер вывозил раненых на мотоцикле под шквальным огнём на СВО

Гвардии младший лейтенант Андрей Скибчик из Хабаровского края под постоянным обстрелом вывозил раненых бойцов на мотоцикле из самых опасных участков боя. За проявленное мужество и героизм он награждён медалью Жукова, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Андрей служит заместителем командира роты по военно-политической работе в штурмовом подразделении. В зону СВО он ушёл по частичной мобилизации и за время службы вырос от рядового до офицера. С первых дней боец старался поддерживать боевой дух своих сослуживцев, помогал решать их проблемы и занимался вопросами наград.
Во время одного из штурмов Скибчик под огнём вынес раненого товарища и спас ему жизнь. В дальнейшем он неоднократно рисковал собой, вывозя на мотоцикле через простреливаемую деревню сразу по несколько человек — за один рейс мог спасти до семи раненых. После боя он лично оказывал им первую помощь, делал перевязки и следил, чтобы всех вовремя отправили в госпиталь.
Сослуживцы говорят, что Андрей не гонится за наградами и славой — он просто делает свою работу и по-настоящему заботится о людях. Родные и близкие очень гордятся им и с нетерпением ждут его возвращения домой с Победой.