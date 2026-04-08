Расплата за Москву и Владимир: ударный центр ВСУ под Харьковом выжжен дотла

Массированная ночная атака беспилотников на Чугуев в Харьковской области. Цель — промышленные зоны, где, по данным экспертов, могут собирать дроны ВСУ. Военный эксперт Матвийчук раскрыл подробности.

Источник: Аргументы и факты

В Чугуеве Харьковской области зафиксирован массовый налет ударных беспилотников «Герань». Целью российских военных, как полагают эксперты, стали местные промышленные объекты, которые могут использоваться ВСУ для сборки и обслуживания дронов.

Ударили по сборочным цехам БПЛА и западному ПО.

Чугуев, пригород Харькова, исторически является промышленной зоной. Там расположены два авиатехнических предприятия: в советское время на них производили самолеты и ремонтировали фюзеляжи.

«По сути, это ремонтная база, где, как я полагаю, сегодня работают сборочные цеха для беспилотных летательных аппаратов», — отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Эксперт констатировал, что не зря сейчас Владимир Зеленский «носится по свету с идеей продать дроны в обмен на средства противовоздушной обороны».

«Поэтому киевскому режиму и нужны промышленные зоны, в которой можно было бы собирать беспилотники… В таких зонах, скорее всего, также находятся западные инструкторы, которые поставляют программное обеспечение… Есть американская фирма Palantir — она практически полностью завладела рынком искусственного интеллекта на Украине, работает над этим и внедряет те изобретения, которые потом пытаются выдать за украинские», — сказал Матвийчук.

Поразили точки запуска дронов на Москву.

Эксперт не исключает, что Чугуев служит точкой запуска беспилотников ВСУ, в том числе для ударов по российским регионам.

«Из Чугуева, конечно же, могут взлетать беспилотники. БПЛА, которые оттуда стартуют, в основном имеют дальность более 1000 км. Запускают их, думаю, в направлении Москвы и Калуги», — заявил Матвийчук.

При этом информацию о возможных атаках из Чугуева на Санкт-Петербург он назвал маловероятной, отметив, что Ленинградская область обычно атакуется с балтийского направления.

Ответный удар на террористические атаки.

Анатолий Матвийчук связал ночной налет на Чугуев с предшествующими действиями ВСУ. По его мнению, атака стала ответом на недавние удары по российским объектам.

Он напомнил, что в ночь на 6 апреля ВСУ атаковали объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) на перевалочном комплексе в Новороссийске. В Минобороны РФ тогда заявили, что удар был нацелен на дестабилизацию мирового рынка углеводородов.

Кроме того, ранее после атаки ВСУ в Азовском море затонул сухогруз с пшеницей. Один человек погиб, двое членов экипажа числятся пропавшими без вести, капитан судна был госпитализирован.

«Данная атака является ответом на все террористические акты, которые киевский режим совершает на территории России», — резюмировал Матвийчук.

