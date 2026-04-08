Снег и метель накроют некоторые регионы Северо-Запада России 8 апреля

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Снег, мокрый снег, дожди и метели ожидаются в ряде регионов Северо-Запада России в среду, передают региональные гидрометцентры.
В Архангельской области предупреждают об усилении ветра. «Усиление северо-восточного ветра порывами 15−20 м/с местами по всей Архангельской области, сильные осадки в виде снега и мокрого снега, метель местами в южной половине Архангельской области ожидаются ночью и днем 8 апреля 2026 года. Будьте внимательны и осторожны», — сообщает Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона. Температура ночью минус 2−7 градусов, при прояснениях до 12 градусов мороза; днем от минус 2 до плюс 3 градусов.
В южных районах Республики Коми объявлено предупреждение о сильном снегопаде и метели 8 апреля, видимость временами будет ухудшаться до 1 тыс. м. Ветер усилится до 15−17 м/c. Температура в северных районах ночью составит минус 9−14 градусов мороза, при прояснении — до минус 23, днем от минус 1 до минус 15. В южных районах ночью и днем от минус 4 до плюс 3. В Ненецкий автономный округ (НАО) в среду вернется зима, в регионе ветер северной четверти 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью минус 13−18, на востоке до 25 градусов мороза, на западе минус 7−12; днем минус 2−7, местами до 12 градусов ниже нуля.
В Вологодской области до утра 9 апреля ожидаются интенсивные осадки в виде снега, местами с формированием временного снежного покрова. С утра 8 апреля ветер усилится до 15−20 м/c. Температура ночью около нуля, днем не более 1−3 градусов тепла. В Карелии существенных осадков не ожидается. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью минус 2−7, днем 1−6 градусов тепла, сообщили в Карельском Гидрометцентре.
Погода в Мурманской, Псковской и Новгородской областях.
8 апреля в Мурманской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Ночью фиксировались заморозки, при прояснениях до минус 10 градусов. Температура воздуха днем составит от минус 1 до плюс 4 градусов, местами гололедица.
На территории Псковской области ожидается облачная погода, ночью в большинстве районов небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами небольшой дождь. Ночью на дорогах гололедица. Ветер северных направлений 8−13 м/сек, местами сильный порывистый. Температура воздуха по области: ночью от минус 1 до плюс 3 градусов, днем воздух прогреется до плюс 9 градусов. В Новгородской области циклон продолжает отступать на восток, уступая место барическому гребню с запада. «В связи с этим атмосферное давление начнет повышаться, однако прояснения на небе все еще будут редкими. В отдельных районах ожидаются небольшие осадки: днем — дождь, ночью — снег и мокрый снег. Утром и в течение дня прогнозируется усиление ветра северо-восточного направления, местами порывы могут достигать 15−18 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов, днем 2−7 тепла», — сообщает Новгородский гидрометцентр.
Погода в Калининградской области.
В Калининградской области утром ожидается переменная облачность, без осадков. Скорость ветра по сравнению с двумя предыдущими днями значительно упадет: с 26 м/с до 10 м/с. Направление — северное. Столбики термометров в темное время суток поднимутся до 4, днем до 8 градусов выше нуля.