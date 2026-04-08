Снег и метель накроют некоторые регионы Северо-Запада России 8 апреля

На территории Псковской области ожидается облачная погода, ночью в большинстве районов небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами небольшой дождь. Ночью на дорогах гололедица. Ветер северных направлений 8−13 м/сек, местами сильный порывистый. Температура воздуха по области: ночью от минус 1 до плюс 3 градусов, днем воздух прогреется до плюс 9 градусов. В Новгородской области циклон продолжает отступать на восток, уступая место барическому гребню с запада. «В связи с этим атмосферное давление начнет повышаться, однако прояснения на небе все еще будут редкими. В отдельных районах ожидаются небольшие осадки: днем — дождь, ночью — снег и мокрый снег. Утром и в течение дня прогнозируется усиление ветра северо-восточного направления, местами порывы могут достигать 15−18 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов, днем 2−7 тепла», — сообщает Новгородский гидрометцентр.