Карагандинский театр взял Гран-при на международном фестивале

Фестиваль театрального искусства: победители и участники
В фестивале приняли участие 32 театра из разных регионов Казахстана, России, Беларуси и Кыргызстана. Участники выступали в трёх возрастных категориях:
младшая — от 5 лет,
средняя — от 11 лет,
старшая — от 15 лет.
Победа с «Обыкновенным чудом»
Карагандинский коллектив представил постановку «Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца. Руководитель театра, Елена Самченко, рассказала, что участие в конкурсах для коллектива уже стало привычной практикой:
Для нас это не первый опыт участия в фестивалях. Мы занимали первые места на международных конкурсах, в том числе «Театр-творчество-талант». На фестиваль «Алға Жетістікке» нас пригласили сами организаторы. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения Евгения Шварца, и я загорелась идеей поставить его «Обыкновенное чудо», — поделилась Елена Самченко.
Подготовка в сжатые сроки
Подготовка к поездке оказалась непростой: приглашение поступило поздно, а часть декораций и бутафории невозможно было взять с собой. Несмотря на это, участники сумели показать высокий уровень и сыграли спектакль с полной отдачей.
Сильная конкуренция
По словам руководителя театра, борьба за награды была серьёзной:
Когда мы приехали, нам сказали, что соперники из Шымкента и Алматы очень сильные — традиционно именно эти города забирают главные награды. Но после нашего выступления аплодисменты долго не смолкали. За кулисами к нам подходили и отмечали высокий уровень постановки. Мы очень волновались на награждении: объявили третьи, вторые, первые места — и нас не назвали. А потом — Гран-при! Это было невероятно! — поделилась она.
Личные награды участников
Помимо главного приза, артисты театра получили и индивидуальные награды:
Арина Боднарук признана лучшей актрисой фестиваля,
Данил Прилепин получил диплом за лучшую роль второго плана.
Театр с историей и миссией
Театр «Галёрка» при гимназии № 95 был создан в 1999 году как социальный проект. Его основная цель — сделать театр доступным для жителей Майкудука и вовлечь подростков в творческую деятельность, особенно тех, кто сталкивается с жизненными трудностями. Со временем участие в театре стало престижным среди школьников. Сегодня многие ученики стремятся попасть в коллектив и с интересом посещают репетиции.
За годы существования театр поставил 23 спектакля: сказки, классические произведения, военные драмы. Благодаря «Галёрке», четыре выпускника гимназии стали профессиональными актёрами: двое работают за рубежом, ещё двое — на сценах Казахстана.