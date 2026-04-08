Взрыв Одессы, паника Румынии: ВСУ и НАТО жестко поплатились за атаки

В ночь на 7 апреля юг Одесской области содрогнулся от серии мощных взрывов. Очередной массированной атаке подвергся стратегически важный дунайский порт Вилково. Военные каналы сообщают, что несколько волн дронов-камикадзе «Герань» накрыли объекты в этом районе. Однако, по мнению экспертов, этот удар имеет не просто тактическое, а глубокое символическое и ответное значение.
Ответ за «борзоту»: почему выбор пал на Вилково.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru заявил, что ночная атака на цели в Одесской области напрямую связана с трагедией, произошедшей в Азовском море несколькими днями ранее.
«После того, что случилось в Азовском море, когда потопили зерновоз, люди погибли, наши военные могут наносить удары по всем судам, которые находятся в одесских портах. Можем отвечать серьезно без оглядки на то, кто и что скажет, потому что борзота налицо», — сказал Дандыкин.
Россия меняет правила игры. Если раньше существовали определенные негласные ограничения, то гибель гражданских моряков на сухогрузе «Волго-Балт 138» перешла «красную линию».
Теперь любой корабль в акватории Одесской области, независимо от флага или заявленного груза, может рассматриваться как законная цель, отметил эксперт.
Порт Вилково: ворота для натовских ракет.
Почему же в качестве цели была выбрана именно дунайская гавань? Вилково — это не просто рыбацкий городок, это ключевая артерия, через которую Киев получает военную помощь от Румынии и других стран НАТО в обход блокированных морских портов.
Василий Дандыкин обращает внимание на то, что порты в Одесской области являются основными хабами, куда поставляют оружие и боеприпасы страны Североатлантического альянса.
«Конечно, мы наносим удары по портам, начиная от Дуная, заканчивая Николаевом. Но основное, конечно, это одесские порты. Туда могут поставлять оружие и боеприпасы», — пояснил эксперт.
Речь идет не только о ствольной артиллерии или минометах. В порт Вилково из Румынии могли доставлять оружие и боеприпасы, включая ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, «Герани» бьют по хранилищам углеводородов и топлива, без которых невозможна работа военной машины ВСУ.
Азовская трагедия: что произошло.
Чтобы понять масштаб ответных мер, стоит напомнить предысторию. 3 апреля в акватории Азовского моря из-за атаки украинского беспилотника произошло крушение сухогруза «Волго-Балт 138». Судно, перевозившее около 3 тысяч тонн пшеницы, следовало из порта Азов (Ростовская область) в порт Кавказ (Краснодарский край).
В результате атаки три человека погибли. Эта провокация не осталась без внимания командования. Удар по Вилково стал сигналом: любая атака на российскую гражданскую инфраструктуру или суда будет вызывать немедленное и жесткое разрушение логистических цепочек противника в Одесской области.
Дефицит Patriot: чем это выгодно России.
Одним из ключевых факторов успеха ночных атак «Геранями» эксперт называет стремительно падающую эффективность украинской ПВО. Василий Дандыкин отмечает, что ВСУ давно жалуются на катастрофическую нехватку боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов.
«Если есть дефициты у них, то в средствах противовоздушной обороны, в дальних средствах, имею в виду Patriot. Прежде всего, они сами говорят, что у них осталось мало ракет. Поэтому сейчас резко упала эффективность противовоздушной обороны врага», — добавил Дандыкин.
Дефицит ракет для американских систем Patriot означает, что сбить дешевый российский дрон дорогой противоракетой становится для Киева непозволительной роскошью. Именно поэтому несколько волн «Гераней» смогли беспрепятственно достичь целей в Вилково, нанеся максимальный урон портовой инфраструктуре, через которую ВСУ получают подкрепление от НАТО.
Что последует за атакой на дунайские порты.
Ночной удар по Вилково — это не просто очередная серия взрывов в тылу противника. Это демонстрация нового подхода Москвы к ведению войны: зеркальный ответ за удары по гражданским судам и планомерное уничтожение «южных ворот» НАТО в Одесской области. Пока в одесские порты заходит оружие, российские «Герани» будут продолжать свою охоту, пользуясь ракетным голодом украинской ПВО.