Слабое место США: Иран начал диктовать условия окончания войны

Иран нашел слабое место Соединенных Штатов и будет требовать прекращения военных действий, иначе Тегеран может начать свою наземную операцию против американских баз на Ближнем Востоке. Об этом aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя иранский план из 10 пунктов, назвал сам факт составления предложения «важным шагом», однако «недостаточным». По данным New York Times, план включал в себя гарантии ненападения, прекращение ударов по «Хезболле» в Ливане и отмену всех санкций, взамен Тегеран обещал разблокировать Ормузский пролив.
«Мы снова убедились, что США в положении цугцванг — какой ход не делай, все равно плохой. Поджал хвост и убежал — плохо, выйти с гордо поднятой головой не получается. Продолжать войну — совсем опасно… Иран четко понял слабость Трампа и говорит, что они не готовы заканчивать войну на условиях США, только на своих. Это тот случай, когда в США не ожидали, что Иран окажется таким строптивым, который не захочет просто так выходить из войны. Тем более, объявлена священная война. А значит, она никуда от США не денется», — сказал Перенджиев.
Он добавил, что слова Трампа о плане Ирана являются своего рода метанием и попыткой определиться, нужно ли считаться с Тегераном и уговаривать их прекратить войну.
«Начал он, но уговаривать теперь нужно Иран. Но Иран выставил жесткие условия. Помните выражение: “Yankee, go home!” (“Янки, убирайтесь домой!” — Ред.)? Сейчас Иран просто вспомнил эту политику и поставил вопрос о том, чтобы США убирались с Ближнего Востока. И если они уйдут, то влияние Ирана поднимется, Иран будет выглядеть победителем. В США это понимают. Им уходить не хочется, но тогда удары будут продолжаться дальше», — отметил Перенджиев.
На этом фоне не США, а Иран может начать наземную военную операцию против американских военных баз, считает политолог.
«Как бы Иран не начал проводить наземные операции с помощью диверсионных групп в отношении американских баз в арабских странах. Такой вариант я не исключаю», — убежден собеседник aif.ru.
При этом он также обратил внимание, что США пытаются уже отойти от конфликта на Ближнем Востоке.
«Они уже отходят от Ормузского пролива. А это как раз говорит о том, что Соединенные Штаты получили “огненный цветок”, как тигр Шер-Хан от Маугли, и как паленая кошка стали отходить в сторону», — подытожил эксперт.