Fars: причинённый Ирану ущерб будет компенсирован из инвестфонда

Ущерб, причинённый иранской стороне в ходе конфликта в зоне Персидского залива, будет компенсирован из инвестиционного фонда, сообщает агентство Fars.
В материале сказано, что фонд будет сформирован с участием «заинтересованных финансовых институтов».
«По словам источника, знакомого с полным текстом представленных Ираном условий перемирия, компенсация убытков будет проходить с участием создаваемого инвестиционно-финансового фонда», — говорится в публикации.
Источник отметил, что часть налогов, которые иранская сторона будет взимать за прохождение судов через Ормуз, будет направлена на программы восстановления.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что этой ночью «может погибнуть целая цивилизация», но позже рассказал, что откладывает на две недели нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.
По словам Трампа, США получили от Ирана предложение из десяти пунктов. В частности, иранская сторона гарантирует безопасность судоходства в Ормузском проливе.
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты и иранская сторона за две недели подготовят окончательный вариант договорённости.